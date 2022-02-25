В Россию эвакуировали почти 113 тыс. жителей Донбасса

Почти 113 тыс. жителей ДНР и ЛНР эвакуированы в Россию с 18 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в силовых структурах.

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"По данным на утро 25 февраля, границу РФ пересекли почти 113 тыс. человек, свыше 71 тыс. из них имеют украинское гражданство, более 41 тыс. - российское, 345 - это граждане иных государств", - отметил источник.

По его словам, поток пересекающих границу из ДНР и ЛНР значительно сократился.