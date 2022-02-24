Работа аэропортов в 12 городах РФ приостановлена до 2 марта

Работа аэропортов в 12 городах на юге России приостановлена из-за ситуации на Украине, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.
«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 3:45 по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 3:45 по московскому времени 2 марта 2022 года. Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь», - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.