Вирусолог предупредил о необратимом последствии коронавируса

COVID-19 может обернуться прекращением работы почек у людей с хроническими заболеваниями этого органа. Об этом заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков, пишет URA.RU.

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По его словам, COVID-19 может поразить почки, и это особенно опасно для людей с хроническими почечными проблемами: большими кистами, камнями, поликистозом. Чумаков подчеркнул, что любое воспалительное заболевание в почках может обернуться серьезными последствиями вплоть до неспособности почки функционировать.

«Тогда человеку понадобится диализ. Это действительно очень серьезно для почечных хроников. Надо особенно беречься, так как это может привести к необратимым последствиям», — рассказал он.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков пояснил, что почки быстро выходят из строя из-за воздействия COVID-19 в связи с особенностями сосудистой системы. Он отметил, что кровоснабжение в мышцах нарушить труднее, чем систему фильтрации и обратного всасывания.