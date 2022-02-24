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26 минут назад

Вирусолог предупредил о необратимом последствии коронавируса

Елена Прошина

COVID-19 может обернуться прекращением работы почек у людей с хроническими заболеваниями этого органа. Об этом заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков, пишет URA.RU.

Вирусолог предупредил о необратимом последствии коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, COVID-19 может поразить почки, и это особенно опасно для людей с хроническими почечными проблемами: большими кистами, камнями, поликистозом. Чумаков подчеркнул, что любое воспалительное заболевание в почках может обернуться серьезными последствиями вплоть до неспособности почки функционировать.

«Тогда человеку понадобится диализ. Это действительно очень серьезно для почечных хроников. Надо особенно беречься, так как это может привести к необратимым последствиям», — рассказал он.

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков пояснил, что почки быстро выходят из строя из-за воздействия COVID-19 в связи с особенностями сосудистой системы. Он отметил, что кровоснабжение в мышцах нарушить труднее, чем систему фильтрации и обратного всасывания.

Эксперт подчеркнул, что у людей с тяжелым течением COVID-19 может быть сильное влияние на почки в связи с рядом осложнений. Если человек нуждается в подключении к системе ИВЛ, то позже врачи могут обнаружить у него патологию разных органов, в том числе почек, резюмировал Крючков.

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