Россияне предложили скинуться Макаревичу на пропитание

Жители России, которые узнали, что музыкант и телеведущий Андрей Макаревич считает неправильным распределение финансовой помощи среди нуждающихся в ней людей, предложили скинуться ему на жизнь кто сколько может.
Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».
После того, как Макаревич заявил, что направленные на улучшение жизненных условий деньги — это «наши» деньги, большинство россиян возмутилось.
«Предлагаю срочно скинуться бедному и несчастному Кукаревичу на пропитание, чтобы он (не дай бог!) не начал голодать!» — стали говорить люди.
Отметим, что последнее время складывается такое впечатление, что у Макаревича происходит форменный словесный понос.
Напомним, что Макаревич признался в увлечении мазохизмом.