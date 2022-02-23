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49 минут назад

Россияне предложили скинуться Макаревичу на пропитание

ИКС ТВ

Жители России, которые узнали, что музыкант и телеведущий Андрей Макаревич считает неправильным распределение финансовой помощи среди нуждающихся в ней людей, предложили скинуться ему на жизнь кто сколько может.

Россияне предложили скинуться Макаревичу на пропитание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

После того, как Макаревич заявил, что направленные на улучшение жизненных условий деньги — это «наши» деньги, большинство россиян возмутилось.

«Предлагаю срочно скинуться бедному и несчастному Кукаревичу на пропитание, чтобы он (не дай бог!) не начал голодать!» — стали говорить люди.

Отметим, что последнее время складывается такое впечатление, что у Макаревича происходит форменный словесный понос.

Выступившего против россиян Макаревича жестко осадили

Напомним, что Макаревич признался в увлечении мазохизмом.

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