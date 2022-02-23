Историки оценили скандальное заявление британского министра о России

«Действительно, Англия и Франция одержали победу, английские войска работали и воевали слаженно, действительно, эффективно. Вы понимаете, тогда в России не выдержала инфраструктура, потому что тогда у нас не были развиты железные дороги, послали умирать солдат, никто боеприпасы вовремя не подвозил, была несогласованность действий и т.д. Произошла катастрофа. Что касается Англии, она была очень рада большим ошибкам российского правительства, воспользовалась ими по полной программе, английская армия была более натренирована и обучена, вооружение было более современным. И в этом плане, даже учитывая тот факт, что она была не очень многочисленна как русская и воевала на чужой территории, она смогла добиться успеха», — отметил он.