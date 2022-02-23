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29 минут назад

«Это смешно»: Соловьев отреагировал на персональные санкции Евросоюза

Елена Прошина

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал введенные против него Евросоюзом персональные санкции, которые предусматривают запрет на въезд в страны ЕС. Его слова приводит URA.RU.

Соловьев высказался о введенных против него санкциях ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он заверил, что относится к попаданию в «черный список» спокойно, хотя намерен ознакомиться с «окончательным вариантом» санкций. При этом он отметил, что является не государственным чиновником, а «просто журналистом».

«Европейцы против меня — это смешно. Значит так сильно боятся», — заявил Соловьев.

Телеведущий также отметил, что санкции ЕС вряд ли изменят его жизнь, потому что из-за занятости на работе ему сложности найти время на поездки заграницу.

Две страны объявили об антироссийских санкциях

Также он раскритиковал аналогичные санкции Брюсселя против депутатов Госдумы. По его мнению, они выглядят как «сиюминутная бессмыслица».

«Перед тем как вводить санкции эти люди бы собрались и посмотрели, что там [в Донбассе] происходит», — посоветовал Соловьев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз планирует ввести санкции против главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, телеведущего «России - 1» Владимира Соловьева, спикера Госдумы Петра Толстого и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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