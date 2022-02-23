Соловьев высказался о введенных против него санкциях ЕС

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал введенные против него Евросоюзом персональные санкции, которые предусматривают запрет на въезд в страны ЕС. Его слова приводит URA.RU.

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Он заверил, что относится к попаданию в «черный список» спокойно, хотя намерен ознакомиться с «окончательным вариантом» санкций. При этом он отметил, что является не государственным чиновником, а «просто журналистом».

«Европейцы против меня — это смешно. Значит так сильно боятся», — заявил Соловьев.

Телеведущий также отметил, что санкции ЕС вряд ли изменят его жизнь, потому что из-за занятости на работе ему сложности найти время на поездки заграницу.

Также он раскритиковал аналогичные санкции Брюсселя против депутатов Госдумы. По его мнению, они выглядят как «сиюминутная бессмыслица».

«Перед тем как вводить санкции эти люди бы собрались и посмотрели, что там [в Донбассе] происходит», — посоветовал Соловьев.