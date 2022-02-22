Кустурица захотел получить российское гражданство

«Городской истеблишмент меня не очень-то жалует, потому что я говорю, что думаю, и буду говорить. В Белграде все еще сложнее – там многие живут с оглядкой на Запад и все, что исходит оттуда, воспринимают как истину в последней инстанции, без малейшей критичности", – подчеркнул Кустурица.