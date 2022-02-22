Кустурица захотел получить российское гражданство

Югославский и сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что хочет получить российское гражданство, пишет РЕН ТВ со ссылкой на интервью режиссера газете «Известия», которое выйдет в полночь 23 февраля.
В интервью Кустурица заявил, что очень любит русскую культуру и чувствует себя в России комфортно.
"Некоторые соотечественники называют меня апатридом – человеком без гражданства. У меня есть сербский паспорт, есть французский, пусть будет и русский», - сказал режиссер.
Он отметил, что живет в деревне, в 70 км от Сараева.
«Городской истеблишмент меня не очень-то жалует, потому что я говорю, что думаю, и буду говорить. В Белграде все еще сложнее – там многие живут с оглядкой на Запад и все, что исходит оттуда, воспринимают как истину в последней инстанции, без малейшей критичности", – подчеркнул Кустурица.
Ранее Кустурица принял предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии.