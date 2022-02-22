В турагентствах зафиксировали спад продаж зарубежных туров

Политическая ситуация в связи с событиями на Украине, а также признанием Россией ДНР и ЛНР спровоцировала спад продаж зарубежных туров в России. Об этом сообщает Profi.Travel.

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Директор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян заявил, что за последние несколько дней объем бронирований снизился на 20%.

Директор турагентства «Бельмаре» Диана Фердман, в свою очередь, отметила, что бронирования держались на хорошем уровне до вчерашнего дня, но после последних новостей и роста курса доллара резко упали.

«На данный момент у нас полный стоп продаж. Так как геополитическая ситуация сложная и нет понимания, что будет завтра, мы также не торопимся выставлять туристам доплаты на летние туры», —сказала она.

Генеральный директор Ozon Travel Михаил Осин добавил, что из-за изменения курса валют путешественники стремятся как можно быстрее купить билеты, пока разница не отразилась на стоимости.

Ранее сообщалось, что стоимость евро превысила 90 рублей. Такой рост европейской валюты был зафиксирован впервые с 26 января текущего года.