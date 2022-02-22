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57 минут назад

Умер режиссер «Королевы бензоколонки» Николай Литус

Елена Прошина

Режиссер «Королевы бензоколонки» и «Обыкновенной истории» Николай Литус умер на 98 году жизни, пишет «Российская газета».

Умер режиссер «Королевы бензоколонки» Николай Литус
Фото: ТАССТАСС

Советский, украинский режиссер, сценарист и актер Николай Литус умер 21 февраля.

Он известен картинами "Обыкновенная история" (1960 года), комедией "Королева бензоколонки", "Дачная поездка сержанта Цыбули", "Дни лётные", детективом "Звезда шерифа". Литус в ряде фильмов снялся в качестве актера.

Николай Литус родился 15 января 1925 года в Цибулёво под Елисаветградом.

В 1943 году окончил Ленинградское пехотное училище, участник Великой Отечественной войны.

После войны окончил исторический факультет Кировского педагогического института, а затем режиссерский факультет ВГИКа. Режиссер научно-популярных, документальных и художественных фильмов.

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