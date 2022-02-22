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30 минут назад

Совфед разрешил находящимся в СИЗО менять паспорт

Парламентская газета

Подозреваемым и обвиняемым хотят разрешить получать и менять паспорт гражданина РФ, обратившись в администрацию следственного изолятора. Такой закон Совет Федерации одобрил 22 февраля.

Совфед разрешил находящимся в СИЗО менять паспорт
Фото: © Сергей Ведяшкин/АГН Москва© Сергей Ведяшкин/АГН Москва

Сейчас администрация СИЗО не обязана помогать подозреваемым и обвиняемым в получении действующего паспорта, трудовой книжки или пенсионного удостоверения, если этих документов нет или истек срок их действия. В итоге граждане не могут заключить брак, пройти процедуры установления инвалидности, участвовать в гражданско-правовых сделках.

В связи с этим предлагают внести изменения в Закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и установить, что администрация следственного изолятора будет принимать заявления и направлять их в территориальный орган МВД. После чего оформленный паспорт передается администрации следственного изолятора и приобщается к личному делу заявителя.

«При отсутствии у заявителя денежных средств расходы, связанные с выдачей или заменой паспорта, осуществляются за счет средств федерального бюджета», — сказал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Николай Кондратюк.

Кроме того, устанавливается обязанность лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, изымать у подозреваемого или обвиняемого и приобщать к личному делу паспорт и иной документ, удостоверяющий личность.

«При освобождении лица из-под стражи указанные документы возвращаются», — добавил сенатор.

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