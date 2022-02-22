В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
22 минуты назад

Попова допустила смягчение ограничений по коронавирусу в России

ТК «Звезда»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, учитывая клинические и эпидособенности «омикрона», можно говорить о смягчении требований по профилактике коронавируса. Об этом она рассказала во время заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

Попова допустила смягчение ограничений по коронавирусу в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Роспотребнадзора также отметила, что рекомендации могут ослабить в музеях, театрах, фитнес-центрах, заведениях общепита, передает РИА Новости.

«Можно пересмотреть ситуацию в школах. И на период снижения заболеваемости и стабильных низких цифр пересмотреть требования когда каждый класс находится только в одном кабинете», - добавила Анна Попова.

В понедельник, 21 февраля, власти Москвы заявили, что в столице ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января - начала февраля.

По словам руководителя оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице Анастасии Раковой, на данный момент наблюдается снижение заболеваемости среди детей и подростков

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители