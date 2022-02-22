Попова допустила смягчение ограничений по коронавирусу в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, учитывая клинические и эпидособенности «омикрона», можно говорить о смягчении требований по профилактике коронавируса. Об этом она рассказала во время заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

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Глава Роспотребнадзора также отметила, что рекомендации могут ослабить в музеях, театрах, фитнес-центрах, заведениях общепита, передает РИА Новости.

«Можно пересмотреть ситуацию в школах. И на период снижения заболеваемости и стабильных низких цифр пересмотреть требования когда каждый класс находится только в одном кабинете», - добавила Анна Попова.

В понедельник, 21 февраля, власти Москвы заявили, что в столице ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января - начала февраля.