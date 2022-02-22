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57 минут назад

Винокур назвал ДНР и ЛНР исконно российскими территориями

Елена Прошина

Российский артист Владимир Винокур назвал Луганскую и Донецкую народные республики исконно российскими территориями. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Винокур назвал ДНР и ЛНР исконно российскими территориями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Винокур подчеркнул, что признание ДНР и ЛНР — сделано «однозначно правильно».

«Эта ситуация назревала долго, провокация, всё. А сегодня признанные нами две республики, пусть попробуют вводить войска и уничтожать мирных жителей. У нас есть обязательства, и мы их выполним. Они 100% под нашей защитой, это так должно было быть», — сказал деятель искусства.

Кроме того, Винокур поддержал и идею присоединить ДНР и ЛНР к России, поскольку это «исконно российские территории».

«Я думаю, что это тоже наступит время. Сегодня наступило время справедливости — спасти людей от геноцида», — заявил он.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин подписал документ о признании суверенитета ДНР и ЛНР. 22 февраля его ратифицировали в Госдуме.

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