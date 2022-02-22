Винокур назвал ДНР и ЛНР исконно российскими территориями

«Эта ситуация назревала долго, провокация, всё. А сегодня признанные нами две республики, пусть попробуют вводить войска и уничтожать мирных жителей. У нас есть обязательства, и мы их выполним. Они 100% под нашей защитой, это так должно было быть», — сказал деятель искусства.