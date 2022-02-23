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45 минут назад

Как живут современные принцы

Александр Котлеткин

Благородные рыцари и принцы долгое время были идеалами мужественности и красоты. Юные герцоги и графы крушили своих врагов, покоряли женские сердца и вызывали восторг у простого народа своими смелыми подвигами. Даже сейчас их принципы и манера обращения с дамами считаются у представительниц прекрасного пола эталоном настоящего мужского поведения. Какими стали потомки прославленных защитников справедливости, отечества и женских судеб — в галерее «Рамблера».

1/18 Хью Ричард Луи Гросвенор — британский аристократ, бизнесмен, миллиардер и герцог Вестминстер. Хью потомок Николая I, Александра Пушкина и Натальи Гончаровой
Фото: Instagram
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2/18 Он владеет 200 акрами в Белгравии и 100 акрами земли в Мейфэр — самых дорогих элитных районах Лондона. Bloomberg неоднократно называл его одним из богатейших молодых людей на планете
Фото: Instagram
3/18 Герцог активно занимается благотворительностью, в частности, он сделал одно из самых крупных пожертвований на борьбу с COVID-19
Фото: Instagram
4/18 Константин-Алексиос, принц Греции и Дании — старший сын греческого принца Павла и кронпринцессы Греции Марии-Шанталь
Фото: Instagram
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5/18 По линии отца приходится внуком короля Константина II и королевы Анны-Марии, которые были последними монархами Греции вплоть до падения монархии в 1973 году
Фото: Instagram
6/18 Принц является студентом Джорджтаунского университета, в свободное время занимается живописью и скульптурой
Фото: Instagram
7/18 Его Высочество Николай — принц Датский, граф Монпеза. Сын принца Йоакима, графа Монпеза и Александры, графини Фредериксборгской
Фото: Instagram
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8/18 Внук королевы Дании Маргрете II. Принц Николай добился больших успехов в модельном бизнесе
Фото: Instagram
9/18 Успешно работал на подиуме на Лондонской неделе моды для бренда Burberry, где дефилировал перед Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл
Фото: Instagram
10/18 Фердинанд Габсбург — австрийский автогонщик, правнук императора Австрии Карла I
Фото: Instagram
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11/18 Обладатель трофея чемпионата мира по автогонкам на выносливость 2021 года в классе LMP2, победитель 24 часов Ле-Мана (2021) в классе LMP2
Фото: Instagram
12/18 Фердинанд не кичится своим благородным происхождением и ведет открытый блог в социальной сети Instagram, где любой желающий может следить за его жизнью
Фото: Instagram
13/18 Луи Робер Поль Дюкре — старший сын принцессы Монако Стефании Гримальди и её телохранителя Даниеля Дюкре
Фото: Instagram
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14/18 Знает французский и английский языки. Увлекается футболом. Участвует в благотворительных футбольных матчах, устраиваемых семьёй Гримальди
Фото: Instagram
15/18 Луи очень любит путешествовать и даже был в России
Фото: Instagram
16/18 Себастьен Анри Мария Гийом — принц Люксембурга, Нассау и Пармы, сын правящего герцога Анри и Марии-Терезы Местре
Фото: globallookpress.com
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17/18 Свободно владеет люксембургским, английским, немецким и французским языками. Хорошо говорит на испанском языке. Получил степень бакалавра в области маркетинга и коммуникаций в США
Фото: globallookpress.com
18/18 Принц не ведет публичный образ жизни, любит заниматься спортом и путешествовать
Фото: Reuters

Хью Ричард Луи Гроcвенор — британский аристократ, бизнесмен, миллиардер и герцог Вестминстер. Хью потомок Николая I, Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Он владеет 200 акрами в Белгравии и 100 акрами земли в Мейфэр — самых дорогих элитных районах Лондона. Bloomberg неоднократно называл его одним из богатейших молодых людей на планете. Герцог активно занимается благотворительностью, в частности, он сделал одно из самых крупных пожертвований на борьбу с COVID-19.

Видео дня

Константин-Алексиос, принц Греции и Дании — старший сын греческого принца Павла и кронпринцессы Греции Марии-Шанталь. По линии отца приходится внуком короля Константина II и королевы Анны-Марии, которые были последними монархами Греции вплоть до падения монархии в 1973 году. Принц является студентом Джорджтаунского университета, в свободное время занимается живописью и скульптурой.

Его Высочество Николай — принц Датский, граф Монпеза. Сын принца Йоакима, графа Монпеза и Александры, графини Фредериксборгской. Внук королевы Дании Маргрете II. Принц Николай добился больших успехов в модельном бизнесе. Успешно работал на подиуме на Лондонской неделе моды для бренда Burberry, где дефилировал перед Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.

Фердинанд Габсбург — австрийский автогонщик, правнук императора Австрии Карла I. Обладатель трофея чемпионата мира по автогонкам на выносливость 2021 года в классе LMP2, победитель 24 часов Ле-Мана (2021) в классе LMP2. Фердинанд не кичится своим благородным происхождением и ведет открытый блог в социальной сети Instagram, где любой желающий может следить за его жизнью.

Луи Робер Поль Дюкре — старший сын принцессы Монако Стефании Гримальди и её телохранителя Даниеля Дюкре. Знает французский и английский языки. Увлекается футболом. Участвует в благотворительных футбольных матчах, устраиваемых семьёй Гримальди. Луи очень любит путешествовать и даже был в России.

Себастьен Анри Мария Гийом — принц Люксембурга, Нассау и Пармы, сын правящего герцога Анри и Марии-Терезы Местре. Свободно владеет люксембургским, английским, немецким и французским языками. Хорошо говорит на испанском языке. Получил степень бакалавра в области маркетинга и коммуникаций в США. Принц не ведет публичный образ жизни, любит заниматься спортом и путешествовать.

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