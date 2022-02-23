Как живут современные принцы

Благородные рыцари и принцы долгое время были идеалами мужественности и красоты. Юные герцоги и графы крушили своих врагов, покоряли женские сердца и вызывали восторг у простого народа своими смелыми подвигами. Даже сейчас их принципы и манера обращения с дамами считаются у представительниц прекрасного пола эталоном настоящего мужского поведения. Какими стали потомки прославленных защитников справедливости, отечества и женских судеб — в галерее «Рамблера».
Хью Ричард Луи Гроcвенор — британский аристократ, бизнесмен, миллиардер и герцог Вестминстер. Хью потомок Николая I, Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Он владеет 200 акрами в Белгравии и 100 акрами земли в Мейфэр — самых дорогих элитных районах Лондона. Bloomberg неоднократно называл его одним из богатейших молодых людей на планете. Герцог активно занимается благотворительностью, в частности, он сделал одно из самых крупных пожертвований на борьбу с COVID-19.
Константин-Алексиос, принц Греции и Дании — старший сын греческого принца Павла и кронпринцессы Греции Марии-Шанталь. По линии отца приходится внуком короля Константина II и королевы Анны-Марии, которые были последними монархами Греции вплоть до падения монархии в 1973 году. Принц является студентом Джорджтаунского университета, в свободное время занимается живописью и скульптурой.
Его Высочество Николай — принц Датский, граф Монпеза. Сын принца Йоакима, графа Монпеза и Александры, графини Фредериксборгской. Внук королевы Дании Маргрете II. Принц Николай добился больших успехов в модельном бизнесе. Успешно работал на подиуме на Лондонской неделе моды для бренда Burberry, где дефилировал перед Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.
Фердинанд Габсбург — австрийский автогонщик, правнук императора Австрии Карла I. Обладатель трофея чемпионата мира по автогонкам на выносливость 2021 года в классе LMP2, победитель 24 часов Ле-Мана (2021) в классе LMP2. Фердинанд не кичится своим благородным происхождением и ведет открытый блог в социальной сети Instagram, где любой желающий может следить за его жизнью.
Луи Робер Поль Дюкре — старший сын принцессы Монако Стефании Гримальди и её телохранителя Даниеля Дюкре. Знает французский и английский языки. Увлекается футболом. Участвует в благотворительных футбольных матчах, устраиваемых семьёй Гримальди. Луи очень любит путешествовать и даже был в России.
Себастьен Анри Мария Гийом — принц Люксембурга, Нассау и Пармы, сын правящего герцога Анри и Марии-Терезы Местре. Свободно владеет люксембургским, английским, немецким и французским языками. Хорошо говорит на испанском языке. Получил степень бакалавра в области маркетинга и коммуникаций в США. Принц не ведет публичный образ жизни, любит заниматься спортом и путешествовать.