В Москве простились с актером Геннадием Юхтиным

Прощание с заслуженным артистом РСФСР и народным артистом России Геннадием Юхтиным прошло в ритуальном зале ЦКБ, рассказала в беседе с РИА "Новости" оргсекретарь Гильдии актеров кино Дома кинематографистов Юлия Канавец.
Почтить память покойного пришли его друзья, близкие и коллеги. Геннадий Юхтин умер 18 февраля в возрасте 89 лет.
Актер известен зрителям по фильмам "Весна на Заречной улице", "Дело Румянцева", "Акваланги на дне", "Мертвый сезон" и "Жаворонок". Также он снялся в "Сибириаде" и "Неуловимых мстителях". Всего Юхтин сыграл в фильмах и сериалах около двухста ролей, многие из которых были небольшими.
"Дело не в значимости роли, а в исполнении. У него оно всегда было профессиональным и запоминающимся. Я ошарашен… Искренние соболезнования родным, близким, да и всем нам, потому что это наша культура, наше достояние", — делился его коллега по "Петербургским тайнам" Виктор Раков.
В 1994 году Юхтин получил звание народного артиста России.