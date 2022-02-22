В Москве простились с актером Геннадием Юхтиным

"Дело не в значимости роли, а в исполнении. У него оно всегда было профессиональным и запоминающимся. Я ошарашен… Искренние соболезнования родным, близким, да и всем нам, потому что это наша культура, наше достояние", — делился его коллега по "Петербургским тайнам" Виктор Раков.