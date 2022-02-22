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31 минуту назад

В Москве прошло прощание с актером Геннадием Юхтиным

Газета.Ru

Прощание с заслуженным артистом РСФСР и народным артистом России Геннадием Юхтиным прошло в ритуальном зале ЦКБ, рассказала в беседе с РИА "Новости" оргсекретарь Гильдии актеров кино Дома кинематографистов Юлия Канавец.

В Москве простились с актером Геннадием Юхтиным
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Почтить память покойного пришли его друзья, близкие и коллеги. Геннадий Юхтин умер 18 февраля в возрасте 89 лет.

Актер известен зрителям по фильмам "Весна на Заречной улице", "Дело Румянцева", "Акваланги на дне", "Мертвый сезон" и "Жаворонок". Также он снялся в "Сибириаде" и "Неуловимых мстителях". Всего Юхтин сыграл в фильмах и сериалах около двухста ролей, многие из которых были небольшими.

"Дело не в значимости роли, а в исполнении. У него оно всегда было профессиональным и запоминающимся. Я ошарашен… Искренние соболезнования родным, близким, да и всем нам, потому что это наша культура, наше достояние", — делился его коллега по "Петербургским тайнам" Виктор Раков.

В 1994 году Юхтин получил звание народного артиста России.

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