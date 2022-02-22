Пока вы спали: требование Киева к Москве и новые штрафы для россиян

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Украина обратилась к России после признания ДНР и ЛНР

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Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица потребовал от России отменить решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и призвал Москву вернуться за стол переговоров. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы требуем от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР, а также вернуться за стол переговоров. Мы осуждаем приказ о размещении дополнительных оккупационных российских сил на территории Украины», - заявил он на заседании Совбеза.

Банки просят уравнять лимиты с МФО

Национальный совет финансового рынка обратился к Центробанку России с просьбой сделать лимиты для банков на выдачу потребительских займов не 25%, а 35%, на одном уровне с микрофинансовыми организациями (МФО). Об этом пишут «Известия».

В кредитных организациях опасаются, что разные лимиты для различных игроков рынка могут привести к оттоку части клиентов с высокой долговой нагрузкой в микрофинансовые организации, несмотря на то, что «банки устанавливают более выгодные, комфортные и прозрачные условия кредитования и более охотно предлагают своим клиентам возможности для реструктуризации в случае проблем».

Россияне стали чаще обналичивать маткапитал

Семьи в России в 2,2 раза чаще стали обращаться за ежемесячными выплатами из материнского капитала, число таких запросов выросло с 134,3 тыс. до 295,2 тыс. Об этом пишут «Известия».

В Минтруде объяснили резкий рост числа обращений смягчением критериев нуждаемости. Эксперты также отмечают, что россияне стали чаще обращаться за этой мерой соцподдержки из-за роста цен и падения доходов в пандемию.

В России предложили штрафовать за жестокое обращение с животными

В Госдуму России внесен законопроект, предусматривающий введение штрафов от 500 до 5 тыс. рублей за превышение предельного количества домашних животных, их плохое содержание, небезопасный выгул, а также отказ хозяев убирать за питомцами. Об этом сообщают «Известия».

Законопроект предусматривает внесение в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новой статьи — «Несоблюдение требований к содержанию домашних животных». Ожидается, что документ в первом чтении может быть принят уже в марте.

Дипломаты уезжают с Украины

Сотрудники посольства США на Украине, ранее перевезенные из Киева во Львов, из соображений безопасности будут ночевать в Польше. Также в Польшу будут переведены австралийские дипломаты. Об этом пишет «Коммерсант».