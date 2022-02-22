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28 минут назад

Россияне верят в мировое правительство

Экспресс газета

Британская исследовательская маркетинговая компания YouGov опросила более 25 тыс. человек в 24 странах, чтобы узнать, в какие конспирологические теории люди верят больше всего. Оказалось, что самые доверчивые живут в Индии, скептики - в Дании. Мы в целом на 9-м месте, по соседству с Нигерией и ЮАР.

Более трети россиян признались в вере в мировое правительство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Существование тайного мирового правительства, %

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