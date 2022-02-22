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39 минут назад

Минцифры РФ заявляли о рекордной подаче заявлений в загс онлайн

Ura.Ru

Заявление о регистрации брака на 22 февраля 2022 года через «Госуслуги» подали 7000 российских пар. Число стало рекордным для портала. Об этом URA.RU рассказала пресс-секретарь Минцифры России Мария Лышнова.

В Минцифры РФ заявили о рекордной подаче заявлений в загс онлайн
Фото: ТАССТАСС

«7000 пар подали заявление о регистрации брака на 22 февраля 2022 года через портал „Госуслуг“ — это рекордное число на выбранную дату за всю историю портала. Чтобы воспользоваться услугой, одному из партнеров достаточно лишь знать СНИЛС и личные данные, оформить заявку на сайте и выслать приглашение, а загс. После чего нужно выбрать на портале дату и время регистрации, в какой обстановке пройдет бракосочетание, торжественно или без изысков, и оплатить небольшую госпошлину в 245 рублей. Следующая встреча у вас произойдет уже в день свадьбы в загсе», — объяснила Мария Лышнова.

По словам собеседницы, чтобы аннулировать предложение о браке, достаточно отклонить приглашение или не отвечать на него в течение 24 часов. «Если вам сделали предложение, и вы не хотите его принимать, его можно либо отклонить, либо не отвечать на него. Через 24 часа сообщение аннулируется», — добавила спикер.

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