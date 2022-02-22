В Минцифры РФ заявили о рекордной подаче заявлений в загс онлайн

«7000 пар подали заявление о регистрации брака на 22 февраля 2022 года через портал „Госуслуг“ — это рекордное число на выбранную дату за всю историю портала. Чтобы воспользоваться услугой, одному из партнеров достаточно лишь знать СНИЛС и личные данные, оформить заявку на сайте и выслать приглашение, а загс. После чего нужно выбрать на портале дату и время регистрации, в какой обстановке пройдет бракосочетание, торжественно или без изысков, и оплатить небольшую госпошлину в 245 рублей. Следующая встреча у вас произойдет уже в день свадьбы в загсе», — объяснила Мария Лышнова.