Вирусологи заявили об особом COVID-иммунитете у части россиян

«Таких людей очень немного, но они есть. Непонятно, почему они не заболевают. Возможно, они когда-то переносили другую коронавирусную инфекцию, которая дала перекрестный иммунитет и невосприимчивость. Вообще, этот вопрос неизвестен, но, с другой стороны, очень многие люди перенесли инфекцию бессимптомно», — сказал Петр Чумаков.