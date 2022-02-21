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18 минут назад

Московский священник назвал грехом дарение носков на 23 февраля

Мослента

Московский священник Николай Бабкин назвал грехом дарение мужчинам носков на 23 февраля. На личной странице в Instagram он опубликовал видеоролик на эту тему.

Московский священник назвал грехом дарение носков на 23 февраля
Фото: Renate Vanaga / UnsplashRenate Vanaga / Unsplash

В кадре к нему подходит девушка и спрашивает, можно ли сэкономить и подарить мужу носки на предстоящий праздник.

«Нет, это грех!» — шепотом отвечает священник, глядя сначала на собеседницу, а потом в камеру. «Я вас предупредил, женщины», — добавил он в подписи к видео.

В комментариях к посту Бабкин добавил, что лучший подарок мужу — это деньги: и подарок сделала, и семью не обеднила. Подписчицы поблагодарили его за отличную мысль.

«Ну, не хотите, как хотите. Ходите, значит, без носков», — отшутилась одна из участниц дискуссии.

Другая отметила, что любому мужу стоит заранее давать жене определенную сумму и намекать, что именно ему нужно.

Ранее православный священник подарил своей жене веник на День святого Валентина.

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