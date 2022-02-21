Многодетному отцу отказали в опеке после гибели жены

«Александр детям родной отец. Но они с сестрой отношения официально оформили только в прошлом году. У Юли с Сашей была одна фамилия, у детей — другая. По документам он им никто. Сейчас решается вопрос, кто из родственников возьмет их под опеку, пока он будет решать вопрос отцовства через суд. Наверное, придется делать ДНК-экспертизу, чтобы доказать, что дети его», — приводятся в материале слова сестры погибшей.