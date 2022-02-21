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32 минуты назад

Многодетному отцу отказали в опеке после гибели жены

Елена Прошина

У мужа многодетной женщины, погибшей при пожаре в городе Оби Новосибирской области, не оказалось юридических прав на четверых детей. В опеке ему отказали из-за разных фамилий, доказывать отцовство мужчине теперь придется с помощью ДНК-текста. Об этом «МК в Новосибирске» сообщила сестра погибшей женщины.

Многодетному отцу отказали в опеке после гибели жены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Александр детям родной отец. Но они с сестрой отношения официально оформили только в прошлом году. У Юли с Сашей была одна фамилия, у детей — другая. По документам он им никто. Сейчас решается вопрос, кто из родственников возьмет их под опеку, пока он будет решать вопрос отцовства через суд. Наверное, придется делать ДНК-экспертизу, чтобы доказать, что дети его», — приводятся в материале слова сестры погибшей.

По ее мнению, по этой же причине в администрации города семье после пожара не предложили жилья. Зато на трагедию сразу откликнулись жители Оби и Новосибирска, которые собрали детям и одежду, и продукты, и школьные принадлежности, отметила сестра погибшей женщины.

Ранее газета сообщала, что при пожаре в Оби погибла многодетная женщина. Она успела одеть всех детей в теплую одежду и вывести на улицу, после чего снова зашла в дом и уже не вернулась.

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