Домогаров объявил войну худруку театра Моссовета

«Буду следовать за ним по всем городам после того, как его снимут [с поста]. И буду сидеть в первом ряду на всех его спектаклях — я хочу увидеть, как он будет разрушать другие театры. Я найду три вечера — день прилета, день отлета и один вечер на спектакле, чтобы насладиться гибелью человека. Моральной гибелью», — высказался Домогаров.