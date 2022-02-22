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2 минуты назад

Домогаров объявил войну худруку театра Моссовета

Lenta.ruиещё 1

Российский актер Александр Домогаров, ранее покинувший театр имени Моссовета, заявил, что будет бороться с художественным руководителем учреждения Евгением Марчелли. Об этом он рассказал в интервью для MK.RU.

Домогаров объявил войну худруку театра Моссовета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению 58-летнего артиста, Марчелли «развалил» учреждение культуры. Домогаров объявил ему войну, отметив в интервью, что «хочет крови» и с удовольствием готовится наблюдать за моральной гибелью режиссера.

Деревянко лишился последней работы в театре Моссовета

«Буду следовать за ним по всем городам после того, как его снимут [с поста]. И буду сидеть в первом ряду на всех его спектаклях — я хочу увидеть, как он будет разрушать другие театры. Я найду три вечера — день прилета, день отлета и один вечер на спектакле, чтобы насладиться гибелью человека. Моральной гибелью», — высказался Домогаров.

Ранее Домогаров сообщил, что окончательно покинет театр имени Моссовета. Отмечается, что причиной данного решения стал конфликт с новым худруком учреждения Марчелли.

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