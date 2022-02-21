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53 минуты назад

Как хоронили генсека СССР Леонида Брежнева

Александр Котлеткин

Леонид Брежнев отдал 50 лет партийной работе в КПСС и 18 лет стоял у руля СССР. Легендарный генсек запомнился потомкам «эпохой застоя», стал героем многочисленных анекдотов и обладателем десятков государственных наград.

1/14 Гроб с телом Генерального секретаря КПСС Леонида Ильича Брежнева установлен для прощания в Колонном зале Дома союзов
Фото: РИА Новости
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2/14 Прощание с генеральным секретарем ЦК КПСС, председателем президиума Верховного Совета СССР Леонидом Брежневым
Фото: РИА Новости
3/14 Прощание с генеральным секретарем ЦК КПСС, председателем президиума Верховного Совета СССР Леонидом Брежневым в Колонном зале Дома Союзов
Фото: РИА Новости
4/14 Похороны Леонида Ильича Брежнева Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР
Фото: РИА Новости
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5/14 Прощание с генеральным секретарем ЦК КПСС, председателем президиума Верховного Совета СССР Леонидом Брежневым в Колонном зале Дома Союзов
Фото: РИА Новости
6/14 Траурная процессия на Красной площади во время похорон Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева
Фото: РИА Новости
7/14 Траурная процессия на Красной площади во время похорон Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева
Фото: РИА Новости
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8/14 Похороны генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева
Фото: РИА Новости
9/14 Премьер-министр Индии Индира Ганди на церемонии прощания с генеральным секретарем ЦК КПСС, председателем президиума Верховного Совета СССР Леонидом Брежневым
Фото: РИА Новости
10/14 Похороны Леонида Ильича Брежнева. Представлены все награды Брежнева. Колонный зал Дома союзов
Фото: РИА Новости
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11/14 Прощание с генеральным секретарем ЦК КПСС, председателем президиума Верховного Совета СССР Леонидом Брежневым. Траурная процессия направляется к Кремлевской стене
Фото: РИА Новости
12/14 Похороны генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева в Москве, 15 ноября 1982 года
Фото: РИА Новости
13/14 Прощание с генеральным секретарем ЦК КПСС, председателем президиума Верховного Совета СССР Леонидом Брежневым
Фото: РИА Новости
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14/14 Прощание с генеральным секретарем ЦК КПСС, председателем президиума Верховного Совета СССР Леонидом Брежневым
Фото: РИА Новости

В последние годы своей жизни Брежнев тяжело болел. У него были проблемы с сердцем. Также, по различным данным, он мог страдать от подагры, лейкемии, эмфиземы и рака челюсти. 23 марта 1982 года на заводе в Ташкенте на Брежнева упала металлическая балка. У него диагностировали переломом ключицы, перелом пяти рёбер и кровоизлияние в печень.

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Несмотря на тяжелые травмы, врачам удалось выходить генсека. 7 ноября он принимал парад, посвящённый очередной годовщине Октябрьской революции, где все присутствующие отметили, что глава страны выглядит лучше, чем прежде. Через 3 дня, 10 ноября 1982 года, Леонид Брежнев умер во сне у себя на госдаче «Заречье-6».

О смерти легендарного генсека стране сообщили на следующий день. До 15 ноября трудящиеся, чиновники и зарубежные делегации прощались с Леонидом Брежневым в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Атмосфера в стране была тяжелая и тревожная.

«Траурная музыка, траурные новости, грусть, переходящая в скорбь, — казалось, ничего светлого и радостного в СССР уже больше не будет», — вспоминал один из очевидцев.

15 ноября гроб с телом Брежнева был установлен на артиллерийский лафет и в сопровождении почётного эскорта из солдат Московского гарнизона, генералов и адмиралов, нёсших на красных подушечках многочисленные награды покойного, прибыл на Красную площадь. Здесь с Брежневым попрощались его ближайшие родственники.

В 12:45 гроб был закрыт и под звуки гимна СССР и пушечного залпа опущен в могилу. В связи c этим неожиданным залпом появился миф о том, что опускавшие гроб с телом Брежнева уронили его.

На пять минут была остановлена работа всех предприятий и организаций СССР. Генсека проводили в последний путь трёхминутным салютом. После чего могила была засыпана землёй, на ней были водружены парадный портрет покойного и установлены траурные венки и подушечки с орденами, которыми так гордился Леонид Ильич.

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