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48 минут назад

Иностранцы смогут получить в РФ справку с QR-кодом об антителах к COVID-19

Парламентская газетаиещё 6

Иностранные граждане смогут оформить в России сертификат о наличии антител к коронавирусу на основании теста, сделанного в РФ. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Иностранцы смогут получить в РФ справку с QR-кодом об антителах
Фото:  © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

Оформить сертификат можно будет через портал госуслуг, документ выдадут на русском и английском языках. Также в нем будет QR-код.

Ранее сообщалось, что медицинский сертификат с QR-кодом начнут выдавать людям, у которых есть антитела к коронавирусу. Соответствующий приказ Минздрава вступил в силу 21 февраля. До этого момента данный документ могли получить только те, кто сделал прививку от коронавируса или официально переболел.

Сдать тест на антитела можно в любой аккредитованной лаборатории. Результаты теста появятся на портале госуслуг. После этого по заявлению пациента будет сформирован ковид-сертификат. Срок его действия составит полгода с момента получения.

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