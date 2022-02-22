Иностранцы смогут получить в РФ справку с QR-кодом об антителах

Иностранные граждане смогут оформить в России сертификат о наличии антител к коронавирусу на основании теста, сделанного в РФ. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

Оформить сертификат можно будет через портал госуслуг, документ выдадут на русском и английском языках. Также в нем будет QR-код.

Ранее сообщалось, что медицинский сертификат с QR-кодом начнут выдавать людям, у которых есть антитела к коронавирусу. Соответствующий приказ Минздрава вступил в силу 21 февраля. До этого момента данный документ могли получить только те, кто сделал прививку от коронавируса или официально переболел.