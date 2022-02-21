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1 час назад

Стали известны дата и место похорон актера Геннадия Юхтина

Lenta.ruиещё 2

Народного артиста России Геннадия Юхтина похоронят во вторник, 22 февраля, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Стали известны дата и место похорон Геннадия Юхтина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прощание с Геннадием Юхтиным пройдет 22 февраля в Ритуальном зале ЦКБ. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище», — рассказали в организации.

О смерти звезды фильмов «Весна на Заречной улице» и «Баллада о солдате» Геннадия Юхтина стало известно 18 февраля. За последний месяц актера дважды госпитализировали. У него были выявлены COVID-19 и вирусная пневмония. Юхтин умер в возрасте 89 лет.

Геннадий Юхтин также прославился по таким картинам, как «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон» и «Жаворонок». Кроме этого, он появлялся в эпизодических ролях в «Сибириаде» и «Неуловимых мстителях». В 1994 году Юхтину было присуждено Звание народного артиста России.

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