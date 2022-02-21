В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
29 минут назад

Симоньян довела Соловьева до слез

Елена Прошина

Телеведущий Владимир Соловьев расчувствовался в эфире ток-шоу «Воскресный вечер» после слов главного редактора RT Маргариты Симоньян о геноциде жителей Донбасса.

Симоньян довела Соловьева до слез
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Симоньян выступила с речью про конфликт на востоке Украины. По ее словам, Вашингтон до сих пор отрицает геноцид армян в Османской империи. Она отметила, что непризнание этого факта является одним из самых циничных и лицемерных проявлений «демократии» США.

Симоньян также добавила, что за сутки в Донбассе зафиксировано более 1500 нарушений режима тишины. Мирные граждане спокойно жили и работали, когда в один момент их стали убивать. По ее мнению, это и есть проявление геноцида. Свою речь журналист закончила стихотворением Роберта Рождественского «Подслушанный разговор». Ведущий передачи не смог сдержать эмоции и расплакался.

«Решение, принятое Путиным, претворяется в жизнь»

«Говорят, что меньше всего воевать хотят генералы. Потому что в отличие от политиков они знают, к чему это ведет», — отметил Соловьев.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что ведет историческую дискуссию с президентом России Владимиром Путиным о термине «геноцид». По его мнению, считать, что на Донбассе происходит геноцид «реально нелепо».

42
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители