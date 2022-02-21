Симоньян довела Соловьева до слез

Телеведущий Владимир Соловьев расчувствовался в эфире ток-шоу «Воскресный вечер» после слов главного редактора RT Маргариты Симоньян о геноциде жителей Донбасса.

Симоньян выступила с речью про конфликт на востоке Украины. По ее словам, Вашингтон до сих пор отрицает геноцид армян в Османской империи. Она отметила, что непризнание этого факта является одним из самых циничных и лицемерных проявлений «демократии» США.

Симоньян также добавила, что за сутки в Донбассе зафиксировано более 1500 нарушений режима тишины. Мирные граждане спокойно жили и работали, когда в один момент их стали убивать. По ее мнению, это и есть проявление геноцида. Свою речь журналист закончила стихотворением Роберта Рождественского «Подслушанный разговор». Ведущий передачи не смог сдержать эмоции и расплакался.

«Говорят, что меньше всего воевать хотят генералы. Потому что в отличие от политиков они знают, к чему это ведет», — отметил Соловьев.