Пока вы спали: предложение Макрона к Путину и слабое звено России

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Президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Джо Байдену провести двусторонний саммит, сообщает Елисейский дворец.
Главной темой обсуждения станет безопасность и стратегическая стабильность в Европе. Отмечается, что саммит пройдет только в том случае, если "Россия не вторгнется на Украину". Такие планы РФ категорически отвергает.
В Сибирском федеральном округе хотят запустить льготную ипотеку. Она будет доступна молодым специалистам, научным работникам и тем, кто переехал в округ ради работы. Разработать программу поручено Минтруду, Минфину и госкомпании "Дом.РФ".
Как "Известиям" рассказала представитель вице-премьера Виктории Абрамченко, ведомствам поручено подготовить план разработки льготной ипотеки в рамках программы развития Сибири и в связи с планируемым запуском новых инвестиционных проектов в СФО. Особые условия по приобретению жилья станут доступны жителям республики Алтай, Тывы и Хакасии, Красноярского и Алтайского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской области.
В Кодексе об административных правонарушениях хотят закрепить штрафы за разглашение персональных данных, пишет газета "Известия". В настоящее время наказание за разглашение персональных данных не предусмотрено.
"Это может быть сделано посредством корректировки, дополнения ст. 13.11 КоАП, посвященной нарушению законодательства РФ в области персональных данных. Мы говорим о наличии правового пробела, который необходимо ликвидировать",— пояснил декан факультета права Высшей школы экономики Вадим Виноградов.
России пригрозили экономическими и финансовыми санкциями. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала России ответить на вторжение на Украину "мощными рычагами", пишет "Коммерсантъ".
"Экономика — самое слабое звено России. Финансовые санкции означали бы, что Россия будет практически отрезана от международных финансовых рынков",— заявила она.
Олимпиада 2022 года оказалась для россиян самой успешной в истории: наши спортсмены завоевали 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин озвучил размер денежного поощрения для спортсменов, завоевавших награды. За золотую медаль выплатят четыре миллиона рублей, за серебряную — два с половиной и за бронзовую — один миллион семьсот тысяч рублей. "Чемпионат" подсчитал, сколько денег заработали российские спортсмены.