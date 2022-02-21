Пока вы спали: предложение Макрона к Путину и слабое звено России

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Предложение Макрона к Путину и Байдену

Видео дня

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Джо Байдену провести двусторонний саммит, сообщает Елисейский дворец.

Главной темой обсуждения станет безопасность и стратегическая стабильность в Европе. Отмечается, что саммит пройдет только в том случае, если "Россия не вторгнется на Украину". Такие планы РФ категорически отвергает.

В РФ появится "сибирская" ипотека

В Сибирском федеральном округе хотят запустить льготную ипотеку. Она будет доступна молодым специалистам, научным работникам и тем, кто переехал в округ ради работы. Разработать программу поручено Минтруду, Минфину и госкомпании "Дом.РФ".

Как "Известиям" рассказала представитель вице-премьера Виктории Абрамченко, ведомствам поручено подготовить план разработки льготной ипотеки в рамках программы развития Сибири и в связи с планируемым запуском новых инвестиционных проектов в СФО. Особые условия по приобретению жилья станут доступны жителям республики Алтай, Тывы и Хакасии, Красноярского и Алтайского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской области.

За разглашение данных россиян начнут наказывать

В Кодексе об административных правонарушениях хотят закрепить штрафы за разглашение персональных данных, пишет газета "Известия". В настоящее время наказание за разглашение персональных данных не предусмотрено.

"Это может быть сделано посредством корректировки, дополнения ст. 13.11 КоАП, посвященной нарушению законодательства РФ в области персональных данных. Мы говорим о наличии правового пробела, который необходимо ликвидировать",— пояснил декан факультета права Высшей школы экономики Вадим Виноградов.

В ЕК назвали слабое звено России

России пригрозили экономическими и финансовыми санкциями. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала России ответить на вторжение на Украину "мощными рычагами", пишет "Коммерсантъ".

"Экономика — самое слабое звено России. Финансовые санкции означали бы, что Россия будет практически отрезана от международных финансовых рынков",— заявила она.

Сколько российские спортсмены заработали на ОИ

Олимпиада 2022 года оказалась для россиян самой успешной в истории: наши спортсмены завоевали 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.