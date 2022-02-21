Симоньян довела Соловьева до слез на вечернем шоу

Владимир Соловьев расчувствовался после слов журналистки Маргариты Симоньян о происходящем в Донбассе.
«Говорят, что воевать меньше всего хотят генералы, потому что в отличие от политиков, они знают, к чему это ведет», – отметил Соловьев.
Маргарита Симоньян во время разговора о ситуации с Донбассом вспомнила стихотворение Роберта Рождественского, в котором мальчик спрашивает о том, успеет ли он вырасти до того, как начнется война.
После этого многие в зале расплакались, и Соловьев не стал исключением.
Также журналистка во время «Воскресного вечера» отметила, что то, что происходит сейчас – самый настоящий геноцид, хоть Запад и не хочет этого признавать, сообщает «Федеральное агентство новостей».