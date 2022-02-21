В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
34 минуты назад

Еще один российский регион ввел режим ЧС из-за беженцев Донбасса

Елена Прошина

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ввел режим чрезвычайной ситуации с 21 февраля в связи с прибытием в регион эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает правительство региона в Telegram-канале.

В регионах РФ начали вводить режим ЧС из-за беженцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что введение режима связано с принятием в регионе граждан из самопровозглашенных республик, их размещением и оказанием всесторонней помощи.

«Основанием введения режима чрезвычайной ситуации считать необходимость решения вопросов размещения, социальной защиты и организации всестороннего обеспечения прибывших лиц», — отмечается в документе.

Напомним, что ранее власти региона сообщили, что Пензенская область готова принять 700 семей, эвакуированных из Донбасса. Сейчас завершается подготовка пунктов временного размещения жителей в санаториях, домах отдыха, учреждениях системы социальной защиты населения, беженцев обеспечат всем необходимым.

Первые добровольцы из Крыма прибыли в Донбасс

Ситуация в Донбассе обострилась в последние несколько дней. 18 февраля главы ЛНР и ДНР объявили об эвакуации мирного населения в Россию, их власти заявляют о множестве обстрелов со стороны Украинских силовиков. Согласно их информации, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители