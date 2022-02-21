В регионах РФ начали вводить режим ЧС из-за беженцев

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ввел режим чрезвычайной ситуации с 21 февраля в связи с прибытием в регион эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает правительство региона в Telegram-канале.

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Отмечается, что введение режима связано с принятием в регионе граждан из самопровозглашенных республик, их размещением и оказанием всесторонней помощи.

«Основанием введения режима чрезвычайной ситуации считать необходимость решения вопросов размещения, социальной защиты и организации всестороннего обеспечения прибывших лиц», — отмечается в документе.

Напомним, что ранее власти региона сообщили, что Пензенская область готова принять 700 семей, эвакуированных из Донбасса. Сейчас завершается подготовка пунктов временного размещения жителей в санаториях, домах отдыха, учреждениях системы социальной защиты населения, беженцев обеспечат всем необходимым.