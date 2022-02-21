«Сносит все»: россиян предупредил о мощном урагане

"Самый сложный регион сейчас - это Тихоокеанский берег страны, потому что очень глубокий, практически тропический циклон там бушует. Скорость ветра во всех регионах Тихого океана очень большая в ближайшие дни. На Сахалине ветер в понедельник будет достигать 35 м/с. Это ураган, который сносит все", - рассказал он.