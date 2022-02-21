В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
10 минут назад

На Тихоокеанском побережье России в ближайшие дни ожидаются ураган и сильный ветер

ТАССиещё 1

Бушующий циклон в Тихом океане обусловит сильнейший ветер на Сахалине, Камчатке, Курильских островах, в Хабаровском и Приморском краях в ближайшие дни. В некоторых регионах ожидается ураган со скоростью ветра 33-38 м/с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сносит все»: россиян предупредил о мощном урагане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Самый сложный регион сейчас - это Тихоокеанский берег страны, потому что очень глубокий, практически тропический циклон там бушует. Скорость ветра во всех регионах Тихого океана очень большая в ближайшие дни. На Сахалине ветер в понедельник будет достигать 35 м/с. Это ураган, который сносит все", - рассказал он.

По словам Вильфанда, на Курильских островах скорость ветра в ближайшие два дня будет достигать 20-38 м/с, на тихоокеанском побережье Хабаровского края - 25-27 м/с, в Приморском крае - 23-24 м/с, на юге Камчатского края - 25-30 м/с.

"На Камчатке 22 февраля будет даже 33 м/с, а это пороговое значение для определения урагана", - отметил метеоролог.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители