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41 минуту назад

В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени

ТК «Звезда»иещё 2

Небольшие трещины на поверхности пельменя могут говорить о размораживании и повторном замораживании продукта. Пельмени же хорошего качества - ровные, не поломанные и без трещин на поверхности. Об этом рассказала представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

Россиянам дали рекомендации по выбору пельменей
Фото:  pexels.com pexels.com

«Цвет пельменей должен быть светлым, почти белым. Если пельмени серого или коричневого оттенка, значит, для их производства могли быть использованы некачественные ингредиенты или мука не высшего сорта», - рассказала эксперт «Комсомольской правде».

Головкова также рассказала о способах фальсификации пельменей. Как считает эксперт, самый распространенный метод - не указывать в составе используемое сырье.

«Это может быть мясо механической обвалки, мясо птицы, соевые компоненты, с добавлением воды; нарушение рецептурного состава; использование менее ценных частей туши; введение чужеродных добавок; изготовление искусственных ароматизаторов мяса, красителей и других пищевых добавок; введение консервантов и антибиотиков», - говорит представитель Роспотребнадзора.

Эксперт также рассказала о том, сколько мяса должно содержаться в пельменях, каковы признаки хороших пельменей и как поступить в ситуации, когда потребитель приобрел некачественный товар.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказывала, что польза или вред от пельменей зависит от того, кто и как их готовил. Как рассказывала диетолог, лучшие пельмени это те, которые приготовлены собственноручно.

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