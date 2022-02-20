Россиянам дали рекомендации по выбору пельменей

Небольшие трещины на поверхности пельменя могут говорить о размораживании и повторном замораживании продукта. Пельмени же хорошего качества - ровные, не поломанные и без трещин на поверхности. Об этом рассказала представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

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«Цвет пельменей должен быть светлым, почти белым. Если пельмени серого или коричневого оттенка, значит, для их производства могли быть использованы некачественные ингредиенты или мука не высшего сорта», - рассказала эксперт «Комсомольской правде».

Головкова также рассказала о способах фальсификации пельменей. Как считает эксперт, самый распространенный метод - не указывать в составе используемое сырье.

«Это может быть мясо механической обвалки, мясо птицы, соевые компоненты, с добавлением воды; нарушение рецептурного состава; использование менее ценных частей туши; введение чужеродных добавок; изготовление искусственных ароматизаторов мяса, красителей и других пищевых добавок; введение консервантов и антибиотиков», - говорит представитель Роспотребнадзора.