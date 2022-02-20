Россиянам пообещали перманентную весну

«Текущий месяц в Центральной России продолжает удивлять необычным теплом. Среднемесячная температура воздуха почти на 5 градусов выше положенной нормы, а февраль-2022 входит в десятку самых теплых за последние 74 года. И до конца календарной зимы атмосфера, по всей видимости, останется в перманентном состоянии метеорологической весны», - рассказал синоптик в беседе с РИА Новости .

Метеоролог также пояснил, что в первой половине будущей недели Центральную Россию настигнет ненастный североатлантический циклон «Антониа». Так, в среду в Москву придет облачность, в смешанной фазе пройдут осадки, причем в виде дождей в ночь на вторник и утром. В ночное время в столице будет 0.. +2 градуса, днем 2-4 градуса выше ноля, во вторник после полудня воздух прогреется до +5, что на 7-10 градусов теплее нормы и соответствует климату начала апреля.