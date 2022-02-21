Еще один регион ввел режим ЧС из-за беженцев

В понедельник, 21 февраля, в Пензенской области начинает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с прибытием беженцев из Донбасса. Об этом сообщает правительство региона в телеграм-канале.

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"С 21 февраля в Пензенской области для органов управления, системы предупреждения и ликвидации ЧС введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко", – говорится в сообщении.

В распоряжении губернатора говорится, что речь идет о режиме ЧС регионального уровня реагирования.

"Основанием <...> считать необходимость решения вопросов размещения, социальной защиты и организации всестороннего обеспечения прибывших лиц", — отмечается в распоряжении.

Ранее режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской и Курской областях. Как отметил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, в настоящее время порядка 60% людей в пунктах временного размещения – дети. Для работы с беженцами привлечены психологи, их помощью воспользовались уже больше 650 раз.