В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях омикрона от ОРВИ

«Симптомы, которые дает омикрон, грипп и другие респираторные вирусы, одинаковы. Грипп чаще дает быстрое повышение температуры тела, головные боли, со вторых суток — боли или першение в горле. Но такие же симптомы могут быть вызваны омикроном», — пояснила Руженцова, добавив, что и при гриппе, и про коронавирусе может встречаться типичный насморк и небольшое повышение температуры тела.