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36 минут назад

В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях омикрона от ОРВИ

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Директор по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью «Российской газете» рассказала, чем симптомы омикрона отличаются от ОРВИ.

В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях омикрона от ОРВИ
Фото: Annie Spratt / UnsplashAnnie Spratt / Unsplash

Эксперт предупредила, что без специальных тестов поставить точный диагноз невозможно.

«Симптомы, которые дает омикрон, грипп и другие респираторные вирусы, одинаковы. Грипп чаще дает быстрое повышение температуры тела, головные боли, со вторых суток — боли или першение в горле. Но такие же симптомы могут быть вызваны омикроном», — пояснила Руженцова, добавив, что и при гриппе, и про коронавирусе может встречаться типичный насморк и небольшое повышение температуры тела.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов оценил вероятность одновременного заражения COVID-19 и гриппом.

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