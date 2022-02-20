Названы регионы РФ, которые примут беженцев из ЛНР и ДНР

Амурская область и Еврейская автономная область (ЕАО) готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как написал губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Instagram-аккаунте, регион в настоящий момент просчитывает свои возможности. Власти готовы принять людей, которые были вынуждены покинуть Украину, учитывая непростые события в ЛНР и ДНР. Уточняется, что количество беженцев и условия проживания обсуждаются.

«Мы никогда не были в стороне от проблем и бед людей. Мы в беде не бросаем!» — написал Орлов.

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн в своем аккаунте в Instagram указал, что регион готов принять беженцев из Донбасса и разместить их в пунктах временного размещения. По его словам, ЕАО сочувствует жителям ДНР и ЛНР, которым пришлось покинуть родную страну и искать убежище в России.

«Наша область готова принять и разместить беженцев из этих республик, оказать им всяческую поддержку», — написал губернатор ЕАО.

Он добавил, что поручил подготовить для беженцев из Украины шесть пунктов временного размещения и составить список вакантных в регионе рабочих мест.