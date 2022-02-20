В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
11 минут назад

Амурская область готова принять беженцев из ЛНР и ДНР

Елена Прошина

Амурская область и Еврейская автономная область (ЕАО) готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Названы регионы РФ, которые примут беженцев из ЛНР и ДНР
Фото: ТАССТАСС

Как написал губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Instagram-аккаунте, регион в настоящий момент просчитывает свои возможности. Власти готовы принять людей, которые были вынуждены покинуть Украину, учитывая непростые события в ЛНР и ДНР. Уточняется, что количество беженцев и условия проживания обсуждаются.

«Мы никогда не были в стороне от проблем и бед людей. Мы в беде не бросаем!» — написал Орлов.

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн в своем аккаунте в Instagram указал, что регион готов принять беженцев из Донбасса и разместить их в пунктах временного размещения. По его словам, ЕАО сочувствует жителям ДНР и ЛНР, которым пришлось покинуть родную страну и искать убежище в России.

«Наша область готова принять и разместить беженцев из этих республик, оказать им всяческую поддержку», — написал губернатор ЕАО.

Он добавил, что поручил подготовить для беженцев из Украины шесть пунктов временного размещения и составить список вакантных в регионе рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Донецкая и Луганская народные республики заявили о десятках обстрелов со стороны украинских военных. Руководство ДНР и ЛНР приступило к эвакуации детей, женщин и пожилых людей в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители