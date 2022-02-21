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19 минут назад

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в марте

ТК «Звезда»иещё 3

Россиян в марте ожидает шестидневная рабочая неделя. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву, юрист Татьяна Нечаева.

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в марте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист при этом напомнила, что согласно производственному календарю, 23 февраля является нерабочим праздничным днем, а продолжительность рабочего дня 22 февраля будет сокращена на один час, поскольку это - предпраздничный день.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте нас ждет ударная шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта. Рабочая суббота, зато предпраздничный день, работаем на один час меньше», - объяснила Нечаева в беседе с РИА Новости.

Юрист уточнила, что шесть дней подряд в марте будут работать те, кто обычно трудится пять дней в неделю. После этого, подчеркнула эксперт, в честь Международного женского дня россиян ожидают три дня отдыха подряд: с 6 по 8 марта.
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