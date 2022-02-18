Иммунолог предупредил о риске смерти при постковидном синдроме

«Среди постковида, который не весь смертельный, 25-30% случаев — это серьезный постковид. Проявления заметные для людей именно с точки зрения жизни, прогнозов по продолжительности жизни, я думаю, что как минимум треть, а может и больше от всего постковида. И вот как раз если их не лечить, то, во-первых, качество жизни страдает, а с этим и продуктивность. И, конечно, риски смерти, в том числе. Мы видим, что по инсультам, инфарктам там очень резко повышаются такие риски даже у людей, которые раньше не имели проблем», — сказал Николай Крючков.