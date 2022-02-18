Иммунолог предупредил о риске смерти при постковидном синдроме

После перенесенного коронавируса, даже у не имевшего проблем с сердцем человека, повышается риск смерти из-за инфаркта или инсульта. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«Среди постковида, который не весь смертельный, 25-30% случаев — это серьезный постковид. Проявления заметные для людей именно с точки зрения жизни, прогнозов по продолжительности жизни, я думаю, что как минимум треть, а может и больше от всего постковида. И вот как раз если их не лечить, то, во-первых, качество жизни страдает, а с этим и продуктивность. И, конечно, риски смерти, в том числе. Мы видим, что по инсультам, инфарктам там очень резко повышаются такие риски даже у людей, которые раньше не имели проблем», — сказал Николай Крючков.
Собеседник агентства подчеркнул, что уже есть люди, которые умерли от последствий коронавируса, однако в статистику смертей по COVID-19 они не попали.
«Я думаю, что какой-то заметный процент смертей, который никак не учитывается вообще, происходит как последствие ковида, на фоне постковида. Это инсульты, инфаркты, тромбозы. Я думаю, что этих смертей немало, тем более на фоне „Омикрона“ и „Дельты“, когда у нас много человек заразилось», — заявил иммунолог.
Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно которому 80% переболевших коронавирусом россиян не занимаются лечением постковидного синдрома. При это 79% опрошенных сообщили, что ощущали на себе последствия COVID-19. Почти 49% респондентов заявили, что на протяжении долгого времени ощущали проблемы с запахами и вкусами, 38% — общую усталость, 29% — испытывали одышку после нагрузок.