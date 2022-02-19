«Полотенце выдали, комнату выделили». Беженцы Донбасса рассказали, как их приняли в РФ

С вечера пятницы в Россию прибывают тысячи мирных жителей непризнанных Донецкой и Луганской республик. О том, как беженцев приняли в Ростовской области, и какие меры принимают местные власти для обеспечения их всем необходимым – в материале «Газеты.Ru».

"Нас встретили очень хорошо"

Накануне руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. Прежде всего это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.

"Было предупреждение о том, что украинские власти собираются нас бомбить. Наши власти и администрация объявили эвакуацию. Предпочтения были – мамы, дети, старики. Все, кто желал… были подогнаны автобусы, мы сели где-то в семь вечера и поехали в Ростовскую область… Детей очень много. У нас в автобусе из 35 пассажиров было 26 детей", - рассказала РИА "Новости" женщина-беженка.

По ее словам, дома осталось большое хозяйство – поросята, утки, куры. Также в Донбассе у нее остались муж и два сына. Связи с ними пока нет, женщина планирует купить сим-карту. Она подчеркнула, что в Ростовской области беженцев встретили "очень хорошо".

"Старались к каждому подойти с пониманием, вниманием. Мы рассчитываем только на свои силы, но, конечно, помощь нам нужна", - сказала она.

Жительница села Казацкое Екатерина эвакуировалась в Россию вместе с двумя дочками. Ее вместе с другими беженцами, с которыми она ехала в одном автобусе, привезли в хутор Рожок Ростовской области и разместили в санатории "Звезда" на берегу Таганрогского залива.

"Приехали вчера поздно. Постельное, полотенца выдали, комнату выделили. Надеемся, что там все угомонится, и мы поедем домой… У нас осталось дома два котенка, а еще мы ехали с папой, но его не пустили", - отметила Екатерина.

Режим ЧС в Ростовской области

Мэр Донецка заявил, что желающих уехать из города "огромное, огромное" количество. Он подчеркнул, что все ресурсы, в том числе автотранспорт, есть, эвакуация идет в плановом режиме, несмотря на частые обстрелы.

"В Россию из Донбасса за 10 часов приехали 10356 человек, 4527 граждан РФ, 5806 граждан Украины и еще 23 иностранца", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

А депутат Госдумы Виктор Водолацкий сказал агентству, что примерно 100 тысяч эвакуированных из Донбасса к обеду будут на границе с Ростовской областью.

Президент России Владимир Путин дал несколько поручений в связи с массовой эвакуацией людей из ДНР и ЛНР. Так, в Ростовскую область он обязал отправиться главу МЧС, чтобы он занялся созданием условий для размещения беженцев и обеспечения их всем необходимым. Кроме того, каждому прибывающему в область из Донбасса выплатят по 10 тысяч рублей.

Как сообщили в Министерстве труда региона, перечисление 10 тысяч рублей в Ростовской области может начаться уже в субботу.

В Ростовской области из-за наплыва беженцев был введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принял губернатор региона Василий Голубев во время совещания с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.

"Из-за роста количества граждан, которые пересекают границу Ростовской области, мы считаем целесообразным ввести режим реагирования "чрезвычайная ситуация" с 10.00 19 февраля 2022 года", — сказал губернатор.

В свою очередь врио главы МЧС РФ Чуприян рассказал, что размещенных в ПВР беженцев из Донбасса обеспечат всем необходимым, в том числе горячим питанием, средствами связи, доступом в интернет.

В Ростовской области уже развернуто 143 ПВР, которые могут вместить около 13 тысяч эвакуированных из Донбасса. Правительство региона обратилось к владельцам отелей и гостиниц региона с просьбой о помощи в размещении беженцев.

В пресс-службе губернатора Нижегородской области сообщили, что регион отправит прибывающим в РФ беженцам гуманитарную помощь.

"Сегодня в регион отправятся два грузовика с 40 тоннами продуктов питания и товаров первой необходимости", - сказали в пресс-службе РИА "Новости".

Согласно информации главы минздрава ЛНР, детские дома РФ готовы принять детей из детских домов ЛНР.

Где готовы принять беженцев

Врио главы МЧС Чуприян сообщил, что двадцать шесть регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса. Также о готовности принять у себя жителей ДНР и ЛНР рассказали губернаторы и представители Краснодарского края, Ульяновской, Орловской, Самарской областей. Также беженцев готовы разместить в столице Абхазии. Многие регионы намерены направить эвакуированным жителям Донбасса гумпомощь.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила не использовать Краснодарский и, возможно, Ставропольский край для размещения беженцев из Донбасса в связи со скорым началом отпускного сезона.