Названа причина смерти актера Бориса Невзорова

Казалось, что в жизни звезды сериала «Ищейка» Бориса Невзорова нет места печали, а уж тем более — каким-то там болячкам. Два года назад молодая супруга артиста подарила ему главный стимул — дочь Анастасию.

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Сегодня, 18 февраля, не стало известного российского актера театра и кино, режиссера и талантливого педагога Бориса Невзорова. Несмотря на солидный возраст, артист был полон сил и с энтузиазмом смотрел в будущее. О смерти Невзорова с прискорбием сообщил его коллега Борис Коперин, также являющийся актером Малого театра. Как выяснилось, причиной ухода в мир иной звезды сериалов «Дальнобойщики» и «Ищейка» стала вездесущая коронавирусная инфекция. Еще 10 февраля артиста госпитализировали с положительным тестом на COVID-19. Врачи приложили все усилия для спасения именитого пациента, однако организм Бориса Георгиевича так и не выдержал связанных с инфекцией колоссальных нагрузок.

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Родные актера до последнего верили — волевой и крепкий артист обязательно вернется домой, где его с нетерпением ждала не только супруга, но двухлетняя дочь Анастасия. Со своей последней женой Еленой Хрипуновой Невзоров познакомился в родном театре. Несмотря на солидную разницу в возрасте, супруги сумели родить ребенка. Как признался пару лет назад 70-летний артист, зачать малышку им помогла затянувшаяся самоизоляция. Елена долго мечтала о материнстве, и однажды ее мольбы оказались услышаны. На момент рождения чада женщине было 45 лет.

«По животу вроде будет девочка, а там посмотрим. Ждем! У Лены уже возраст, 45, а для нее это будет первый ребенок. У нас хороший врач. Дай бог, все сложится хорошо. Мы счастливы!» — делился тогда с журналистами счастливый артист.