Стало известно о наследстве актера Бориса Невзорова

18 февраля народный артист России Борис Невзоров скончался от коронавируса на 73-м году жизни. У актера остались гражданская жена и трое детей. Кому перейдет имущество звезды сериала «Простые истины»?

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Внезапный уход Бориса Невзорова стал ударом не только для его семьи, но и для коллег. Артист вел здоровый образ жизни, не жаловался на здоровье и продолжал работать в театре, несмотря на возраст. Но справиться с коронавирусной инфекцией организм актера не смог. Он скончался 18 февраля в Москве.

Несмотря на узнаваемость и успешную карьеру, Невзоров не мог похвастаться роскошной жизнью. Дорогостоящая квартира в центре столицы была поделена с экс-супругой Аллой Пановой. Помимо нее, актер официально владел двухкомнатными апартаментами в Долгопрудном районе Москвы, где проживал с возлюбленной Еленой и их двухлетней дочерью Настей, и дачей в Мамонтовке.

По закону, если артист не оставил завещание, недвижимость перейдет гражданской жене и младшей наследнице.