Умер народный артист России Борис Невзоров

Народный артист России Борис Невзоров скончался в возрасте 72 лет в результате коронавирусной инфекции.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

«Сегодня [он] умер, ковид», — сказала она.

Борис Невзоров выступал в Малом театре с 2005 года. Он снялся в десятках отечественных фильмов и сериалов.