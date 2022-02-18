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28 минут назад

Умер народный артист России Борис Невзоров

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Народный артист России Борис Невзоров скончался в возрасте 72 лет в результате коронавирусной инфекции.

Умер народный артист России Борис Невзоров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

«Сегодня [он] умер, ковид», — сказала она.

Борис Невзоров выступал в Малом театре с 2005 года. Он снялся в десятках отечественных фильмов и сериалов.

В том числе исполнил роли в фильмах «Дурак», «Майор», «Русь изначальная», «Главный конструктор», сериалах «Россия молодая», «Игра на выбывание», «София», «Простые истины» и «Моя большая семья».

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