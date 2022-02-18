Первые автобусы с беженцами из Донбасса прибыли в Ростовскую область

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Первых беженцев из Донбасса расселили в детском лагере «Звезда» Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, автобусы с надписью «Дети» пересекли пропускной пункт на границе Ростовской области и ДНР и продолжили путь в Неклиновский район. Здесь к их приему незамедлительно были подготовлены оздоровительные лагеря, расположенные на берегу Азовского моря. Они примут примерно полторы тысячи беженцев. В случае необходимости будут развернуты места и в других лагерях и пунктах приема.