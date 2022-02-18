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1 час назад

Россияне массово бросились искать авиабилеты в Европу

Lenta.ru

Россияне массово бросились искать авиабилеты в ряд европейских стран, которые упростили правила въезда для иностранных путешественников. Об этом стало известно из исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Россияне массово бросились искать авиабилеты в Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в период с 14 по 17 февраля посетители сайта и пользователи приложения стали искать билеты в Норвегию в два раза чаще, чем за последние 30 дней. При этом отмечается, что роста числа бронирований пока не наблюдается — речь идет только об интересе россиян к данному направлению. Стоимость полета из Москвы в Осло в марте начинается от 14 тысяч рублей.

За 17 февраля в три раза увеличилось количество поисковых запросов авиабилетов в Литву. Цены на рейсы в Вильнюс из Москвы с пересадкой начинаются от 8,3 тысячи рублей в одну сторону. Билеты из России в Латвию искали в 2,5 раза чаще, чем за предыдущие 30 дней — перелет между двумя столицами прямым рейсом обойдется в 6,3 тысячи рублей.

Кроме того, наблюдается интерес россиян к авиабилетам в Австрию — число поисковых запросов выросло втрое. Билеты на прямые рейсы в Вену из Москвы можно найти по цене от 5,5 тысячи рублей в одну сторону.

Ранее в феврале в посольстве Латвии в России официально подтвердили, что с 1 марта страна откроется для российских туристов независимо от статуса вакцинации. Въехать в страну можно при предъявлении сертификата о вакцинации препаратом, признанным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), или при наличии отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов.

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