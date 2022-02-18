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47 минут назад

Умерла писательница Кира Сошинская

Елена Прошина

В Москве скончалась вдова Кира Булычева, писатель-фантаст Кира Сошинская. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом сообщает ТАСС.

Умерла вдова Кира Булычева
Фото: Скриншот из видео, программа "Время"Скриншот из видео, программа "Время"

Источники в медицинских кругах уточнили, что Сошинская умерла в своей квартире. Дата и время прощания с писателем пока не сообщаются.

«Кира Алексеевна Сошинская, 1933 года рождения, умерла у себя в квартире в Большом Тишинском переулке. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», - сказал источник.

Кира Сошинская - вдова писателя-фантаста Игоря Можейко, более известного под псевдонимом Кир Булычев. Она была правой рукой своего известного мужа и пережила его на 19 лет. По образованию Сошинская была архитектором, но, как и супруг, посвятила жизнь писательской работе. Она создала более 50 книг серии «Зарубежная фантастика», оформляла и иллюстрировала почти все произведения мужа.

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