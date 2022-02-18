Умерла вдова Кира Булычева

В столице ушла из жизни писательница Кира Сошинская, сообщил Агентству городских новостей «Москва» знакомый с ситуацией источник.

Скриншот из видео, программа "Время"

Фото: Скриншот из видео, программа "Время" Скриншот из видео, программа "Время"

«В возрасте 88 лет дома в Большом Тишинском пер. скончалась Кира Алексеевна Сошинская. Предположительно, причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность», - сказал собеседник агентства.

Кира Сошинская - вдова писателя-фантаста Игоря Можейко, более известного под псевдонимом Кир Булычев. Архитектор по образованию Сошинская тоже писала фантастику и иллюстрировала книги супруга, работала переводчиком.