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1 час назад

Вдова Кира Булычева и писатель-фантаст Кира Сошинская умерла в Москве

Агентство «Москва»иещё 3

В столице ушла из жизни писательница Кира Сошинская, сообщил Агентству городских новостей «Москва» знакомый с ситуацией источник.

Умерла вдова Кира Булычева
Фото: Скриншот из видео, программа "Время"Скриншот из видео, программа "Время"

«В возрасте 88 лет дома в Большом Тишинском пер. скончалась Кира Алексеевна Сошинская. Предположительно, причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность», - сказал собеседник агентства.

Кира Сошинская - вдова писателя-фантаста Игоря Можейко, более известного под псевдонимом Кир Булычев. Архитектор по образованию Сошинская тоже писала фантастику и иллюстрировала книги супруга, работала переводчиком.

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