Названы ложные симптомы омикрона

«Вирус влияет на мозг, и он влияет в том числе путем расшатывания наших нормальных процессов, которые у нас происходят. Кто-то более склонен к тревожности, кто-то больше к депрессии, кто-то к чему-то еще, и это все в нормальном фенотипе», — сказала Баранова.