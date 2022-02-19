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1 час назад

Назван размер штрафа для россиян за переделку балкона

News.ruиещё 1

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев заявил URA.RU, что россияне могут получить штраф в размере от 1500 до 2500 рублей за самовольное переустройство и перепланировку квартиры, в частности, остекление балкона. Он предупредил, что некоторые фасады зданий охраняются местными властями, так как находится в историческом центре.

Раскрыт размер штрафа за переделку балкона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно статье 7.21 КоАП РФ, если произошло самовольное переустройство или перепланировка помещения, то гражданам может грозить штраф от 1500 до 2500 рублей, — рассказал Воробьёв.

Он добавил, что штраф может быть назначен, если были затронуты несущие стены, элементы конструкции, которые влияют на собственников других квартир, а также межпотолочные перекрытия. Также совмещение балкона с залом может пагубно сказаться на системе отопления других квартир, подчеркнул юрист.

Ведущий юрист Объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин ранее рассказал про новые законы, которые вступают в силу с 1 марта. В рамках этих законов предусмотрены новые штрафы для физических и юридических лиц, например, за отсутствие актуальной диагностической карты у водителей предусмотрен штраф — две тысячи рублей. Также требования о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии будут относиться не только к физическим лицам, но и к юридическим.

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