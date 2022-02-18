Россиян предупредили о новых штрафах с 1 марта

С 1 марта появятся новые штрафы для юридических и физических лиц. Речь идет о наказаниях для водителей и самовольной благотворительности, сообщает URA.RU.

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По информации издания, с марта требования о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии будут относиться и к физическим, и к юридическим лицам, которые владеют недвижимостью. За самовольное остекление балконов предусматривается штраф.

Инспекторы ГИБДД начнут штрафовать водителей за отсутствие актуальной диагностической карты. Сумма штрафа — 2 тысячи рублей.

Автоматические комплексы смогут выписывать штраф автомобилистам без полиса ОСАГО. Штраф останется прежним — 8оо рублей. Отмечается, что камеры смогут штрафовать не более одного раза в сутки.

Кроме того, с марта вводится штраф за незаконную установку ящика для благотворительности. Он составит до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тысяч рублей для физических лиц и от 20 до 50 тысяч рублей — для юридических лиц.