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1 час назад

Россиян предупредили о новых штрафах с 1 марта

Елена Прошина

С 1 марта появятся новые штрафы для юридических и физических лиц. Речь идет о наказаниях для водителей и самовольной благотворительности, сообщает URA.RU.

Россиян предупредили о новых штрафах с 1 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, с марта требования о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии будут относиться и к физическим, и к юридическим лицам, которые владеют недвижимостью. За самовольное остекление балконов предусматривается штраф.

Инспекторы ГИБДД начнут штрафовать водителей за отсутствие актуальной диагностической карты. Сумма штрафа — 2 тысячи рублей.

Автоматические комплексы смогут выписывать штраф автомобилистам без полиса ОСАГО. Штраф останется прежним — 8оо рублей. Отмечается, что камеры смогут штрафовать не более одного раза в сутки.

Кроме того, с марта вводится штраф за незаконную установку ящика для благотворительности. Он составит до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тысяч рублей для физических лиц и от 20 до 50 тысяч рублей — для юридических лиц.

Как сообщает издание, появится также штраф для организаций за нарушение правил установки ящиков для благотворительности. Он составит от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 10 до 30 тысяч, — для юридических.

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