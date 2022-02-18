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26 минут назад

Россиянам предсказали существенный рост доходов после заявления Путина

Lenta.ruиещё 1

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал предсказал россиянам рост доходов. Его слова публикуют «Известия».

Россиянам предсказали существенный рост доходов после заявления Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сигал считает, что после выступления президента России Владимира Путина население ждет увеличение доходов. Он заявил что в ближайшее время это возможно только при повышении прожиточного минимума и роста минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Закономерным итогом подобных действий правительства станет повышение совокупного дохода населения. При одновременной индексации пособий и социальных выплат различным категориям граждан, повышение доходов населения может стать существенным», — предрек эксперт.

Ранее Путин потребовал повышения реальных доходов россиян не менее чем на 2,5 процента. С таким заявлением он выступил на совещании по экономическим вопросам. Также президент призвал правительство принимать эффективные меры по снижению инфляции в стране.

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