Россиянам предсказали существенный рост доходов после заявления Путина

Сигал считает, что после выступления президента России Владимира Путина население ждет увеличение доходов. Он заявил что в ближайшее время это возможно только при повышении прожиточного минимума и роста минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ранее Путин потребовал повышения реальных доходов россиян не менее чем на 2,5 процента. С таким заявлением он выступил на совещании по экономическим вопросам. Также президент призвал правительство принимать эффективные меры по снижению инфляции в стране.