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18 минут назад

Погода в России: Россиян предупредили о череде «суперциклонов»

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Европейская часть России ожидает три суперциклона подряд. Подробности рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Россиян предупредили о череде «суперциклонов»
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас на Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем суперциклон, а потом опять супер-суперциклон, то есть давление очень низкое, около 965 гектопаскалей», – отметил синоптик.

По словам Романа Вильфанда, это довольно редкое явление.

«Давление почти как в тропическом циклоне, а тут оно в умеренных широтах», – подчеркнул синоптик.

Такое явление связано с активной пульсацией Исландского минимума – области зарождения циклонов. Различие температур создает условиядля образования циклонов.

«В этом году количество циклонов превышает среднюю норму на 40 %», – подытожил Вильфанд.

В ближайшие дни в Европейской части России будет температура, которая соответствует апрельским значениям. В среду похолодает до уровня марта, сообщают РИА «Новости».

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Напомним, на Ямале ждут повышения температуры воздуха до нуля градусов и усиления ветра. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

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