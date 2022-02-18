Россиян предупредили о череде «суперциклонов»

Европейская часть России ожидает три суперциклона подряд. Подробности рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Сейчас на Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем суперциклон, а потом опять супер-суперциклон, то есть давление очень низкое, около 965 гектопаскалей», – отметил синоптик.
По словам Романа Вильфанда, это довольно редкое явление.
«Давление почти как в тропическом циклоне, а тут оно в умеренных широтах», – подчеркнул синоптик.
Такое явление связано с активной пульсацией Исландского минимума – области зарождения циклонов. Различие температур создает условиядля образования циклонов.
«В этом году количество циклонов превышает среднюю норму на 40 %», – подытожил Вильфанд.
В ближайшие дни в Европейской части России будет температура, которая соответствует апрельским значениям. В среду похолодает до уровня марта, сообщают РИА «Новости».
Напомним, на Ямале ждут повышения температуры воздуха до нуля градусов и усиления ветра. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.