Художественный спор. Почему члены Московского союза художников выступили против закона

Столичные художники до конца марта должны покинуть свои мастерские, расположенные в здании бывшей конюшни, или заключить с Министерством культуры новые договоры аренды. Этот объект культурного наследия находится под контролем федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), подведомственного Минкульту. Решение о выселении было принято в декабре прошлого года федеральным ведомством совместно с Московским союзом художников (МСХ), однако его члены, использующие мастерские в личных целях, а некоторые из них, имеющие в этих зданиях жилые квартиры, начали устраивать протесты, хотя все договоренности с союзом художников были достигнуты еще в прошлом году. Есть ли у художников веские основания вступать в противостояние с министерством культуры — в материале «Ленты.ру».

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С начала февраля в некоторых СМИ и пабликах социальных сетей начали появляться сообщения о якобы незаконном выселении художников из своих мастерских, расположенных почти в самом центре Москвы на улице Пречистенка. «Дворик на Пречистенке, который всегда называли Двориком художников, или московским Монмартром, сейчас может перестать быть таковым, поскольку художников выселяют», — пишут на странице CozyMoscow в Facebook.

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Там же в сообществе «Защита мастерских художников Москвы» вывешивают петиции, некоторые издания выходят с заголовками в духе «художников лишат мастерских в центре столицы». Якобы «в последние годы идет волна незаконных отторжений мастерских самыми разными способами». Но в действительности ситуация выглядит совсем по-другому, а ФГБУ культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» лишь пытается сохранить исторические здания, навести порядок в своих объектах, которые были, по сути, розданы в 90-е годы различным организациям и используются ими по своему усмотрению.

Квартирный вопрос

Конфликт произошел вокруг ансамбля Поливановской гимназии бывшей усадьбы Охотниковых, расположенного на улице Пречистенка, дом 32/1, строения 2,7. Это здания бывшей конюшни и служебного флигеля. На протяжении многих лет здания находились в безвозмездном и арендном пользовании Региональной общественной организации «Московский союз художников» (РОО «МСХ»), соглашение о чем было заключено еще с бывшим столичным градоначальником Юрием Лужковым. Несколько лет назад здания перешли в федеральную собственность под управление АУИПИК. Это место называют «московским Монмартром», «легендарным кварталом художников», где располагаются художественные мастерские членов МСХ, но в реальности от них там почти ничего не осталось.

«При прошлогоднем обследовании помещений 70 процентов мастерских или не использовались вовсе или использовались не по назначению, — рассказал «Ленте.ру» глава АУИПИК Алексей Меньшов. — Они превратились или в жилые квартиры, или даже в магазин "Ткани". Помещения просто пересдавались другим лицам без нашего ведома. Реально работающих там было только две, с натяжкой можно сказать, что три мастерских. Все остальное — или помещение в неудовлетворительном состоянии или полноценная жилая квартира».

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В ФЗ № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» говорится о том, что «если объект культурного наследия (…) передан в безвозмездное пользование на основании гражданско-правового договора юридическому лицу, охранное обязательство подлежит выполнению таким лицом», то такое лицо обязано обеспечивать его сохранность и осуществлять расходы на его содержание. В данном случае это должен делать МСХ. Но, по словам Алексея Меньшова, снаружи зданий на Пречистенке они «что-то делают», а внутри «советская разруха».

На переговоры

Еще в апреле прошлого года было проведено совещание руководителя АУИПИК с председателем РОО «МСХ» Виктором Глуховым, на котором обсуждался вопрос дальнейшего использования этих зданий. Тогда было принято решение о расторжении договора безвозмездного пользования между агентством и МСХ. А в декабре было подписано соответствующее соглашение с обязательством освобождения занимаемых помещений до 1 марта. И все это было сделано «по взаимному согласию», утверждает глава агентства.

Несмотря на подписанные договора о расторжении всяких отношений, члены МСХ отказываются выезжать из своих мастерских и пытаются «давить на жалость», мотивируя тем, что они используют эти помещения на протяжении многих лет. Федеральное законодательство не позволяет госорганизации заключить договор аренды напрямую с физическим лицом без конкурсных процедур. Это в силах МСХ. Но в самом союзе большой разлад. На сайте change.org даже размещена петиция против действий руководства МСХ и за отставку Виктора Глухова и отстранение от должности управляющего делами МСХ Елены Горбачевой.

Как уже сообщала «Лента.ру», у художников есть возможность заключить с ведомством новые договоры об аренде для продолжения своей деятельности.